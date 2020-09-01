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Общество

Денис Сачков: Будем работать над сокращением времени приезда скорой к пациенту

Денис Сачков прокомментировал Псковскому агентству информации свое назначение на должность главного врача скорой помощи Псковской области.

«Назначение я воспринимаю как очередное поручение руководства Псковской области по нормализации работы скорой медицинской помощи. На сегодняшний день скорая медицинская помощь объединяет в себе все посты, все подразделения по всей области. Это, на самом деле, одно из самых больших учреждений здравоохранения, подведомственных комитету. Нормализация работы — это и сокращение времени доезда скорой медицинской помощи, и правильная маршрутизация пациентов, много, много задач. Вместе с коллективом мы постараемся сделать максимум для жителей Псковской области», - сказал Денис Сачков.

1 сентября Сачков был представлен сотрудникам скорой помощи в качестве нового главного врача. Ранее он занимал должность заместителя председателя комитета по здравоохранению Псковской области.

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