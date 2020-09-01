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Общество

Надежда Рагозина: Денису Сачкову предстоит завершить работу по реорганизации скорой помощи

Новому главному врачу службы скорой помощи Псковской области Денису Сачкову предстоит завершить реорганизацию работы службы, рассказала корреспонденту Псковского агентства информации заместитель председателя комитета по здравоохранению Надежда Рагозина.

Денис Сачков работает в медицине региона больше 20 лет, напомнила она. Он приехал в Пушкиногорскую центральную районную больницу вскоре после окончания Смоленского медицинского института. С 2006 года — работал там главным врачом, а с 2012-го был заместителем председателя комитета по здравоохранению Псковской области.

«Денис Юрьевич — врач анестезиолог-реаниматолог по медицинской специальности, поэтому логично, что именно он занял пост главного врача скорой. Кроме того, на протяжении своей работы в комитете именно он контролировал это направление. Поэтому ему сейчас предстоит завершить работу по реорганизации службы скорой, которая под его руководством была начата в прошлом году», - добавила Рагозина.

Ранее Денис Сачков прокомментировал Псковскому агентству информации свое назначение на должность главного врача скорой помощи Псковской области.

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