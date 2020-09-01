Команда России победила в «Десантном взводе - 2020»

16:16, 01 сентября 2020, ПАИ

Россия победила на армейском конкурсе «Десантный взвод - 2020», который проходил в Псковской области в рамках Армейских международных игр. Как передает корреспондент Псковского агентства информации с церемонии закрытия конкурса, которая проходит на полигоне «Завеличье» 1 сентября, второе место заняла сборная Белоруссии, третье — команда военнослужащих из Китая. В прошлом году Россия также стала победителем конкурса.

Победителей и призеров награждал лично командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков. Он заявил, что конкурс «Десантный взвод» — лучший способ укреплять отношения между нашими странами. По его словам, в течение 8 дней участники соревнований доказывали, что они лучшие, «проявив высокое мастерство».

«Приятно отметить, что люди на военной технике встречаются здесь с улыбкой на лицах. От имени Минобороны РФ выражаю благодарность за участие и борьбу. Желаю всем крепкого десантного здоровья, до новых встреч на конкурсе «Десантный взвод - 2021». Конкурс 2020 года объявляю закрытым», - резюмировал Сердюков.

Перед главной площадкой на церемонии закрытия конкурса была развернута выставка современных образцов стрелкового вооружения, артиллерийских орудий, бронированной боевой транспортной и танковой техники. Все зрители могли ознакомиться с экспонатами.

В международном этапе состязаний «Десантный взвод» принимали участие более 200 десантников, выступавших в составе 11 команд: из России, Белоруссии, Китая, Камбоджи, Алжира, Мали, Таджикистана, Конго, Намибии, Экваториальной Гвинеи, Судана.

Соревнования проходили в четыре этапа. На первом этапе команды осуществляли десантирование в составе взвода и совершали марш-бросок на 10 километров.

На втором этапе соревновались в индивидуальной гонке на боевых машинах с боевой стрельбой, преодолевали естественные и искусственные препятствия, а также участвовали в биатлоне в составе взвода, со стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов (без экипажей боевых машин).

В ходе третьего этапа участвовали в гонке преследования на боевых машинах и осуществляли ориентирование в составе отделений.

На финальном этапе военнослужащие соревновались в преодолении полосы препятствий, стрельбе из различного стрелкового оружия, совершали индивидуальные прыжки на точность и выявляли лучших в рукопашных схватках.