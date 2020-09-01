Более 211 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса
211 248 человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.
Специалисты провели более 36,9 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 204 тысячи исследований.
По последним данным, в России коронавирусом заболело 1 000 048 человек, 815 705 пациентов выздоровело, 17 299 – умерло. В Псковской области выявлено 4 662 случая заражения коронавирусом, 3 343 человека выздоровело, 65 – умерло.