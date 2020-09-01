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Общество

Более 211 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса

211 248 человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 36,9 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 204 тысячи исследований.

По последним данным, в России коронавирусом заболело 1 000 048 человек, 815 705 пациентов выздоровело, 17 299 – умерло. В Псковской области выявлено 4 662 случая заражения коронавирусом, 3 343 человека выздоровело, 65 – умерло.

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Более 211 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса «Единая Россия» предложила вернуться к страхованию от безработицы В Псковской области проведено более 82 тысяч проб на коронавирус Почти 18 млн человек в мире вылечились от коронавируса В Псковском медицинском колледже приняли первокурсников 4729 россиян заразились коронавирусом за сутки Ещё девять человек вылечились от коронавируса в Псковской области 4 662 жителя Псковской области заразились коронавирусом 779 человек умерли от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах Почти 212 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса
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