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Общество

Количество выздоровевших после COVID-19 в Псковской области в два раза превысило число заболевших

Количество выздоровевших после COVID-19 в Псковской области в два раза превысило число заболевших. Об этом в своём Instagram сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

За минувшие сутки зарегистрировано 23 новых случая при 746 сделанных тестов. «Обращаю внимание, что сегодня у нас много выздоровевших (+57), что превышает количество заразившихся более, чем в два раза», - отметил губернатор.

Среди активных очагов два случая в санатории «Гороховое озеро» и один - в Псково-Печерском монастыре, который решением владыки Тихона с 1 по 7 сентября закрыт на санобработку.
 

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