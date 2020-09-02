Количество выздоровевших после COVID-19 в Псковской области в два раза превысило число заболевших

00:25, 02 сентября 2020, ПАИ

Количество выздоровевших после COVID-19 в Псковской области в два раза превысило число заболевших. Об этом в своём Instagram сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

За минувшие сутки зарегистрировано 23 новых случая при 746 сделанных тестов. «Обращаю внимание, что сегодня у нас много выздоровевших (+57), что превышает количество заразившихся более, чем в два раза», - отметил губернатор.

Среди активных очагов два случая в санатории «Гороховое озеро» и один - в Псково-Печерском монастыре, который решением владыки Тихона с 1 по 7 сентября закрыт на санобработку.

