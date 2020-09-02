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Общество

Представители администрации Пскова раскритиковали авторов проекта стратегии развития города

Глава администрации Пскова Александр Братчиков и его заместитель Александр Коновалов раскритиковали авторов проекта стратегии развития города до 2030 года, который презентуют 2 сентября в эти минуты в администрации муниципалитета. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Александра Братчикова, авторы, в частности, должны были отразить запрос города к Псковскому государственному университету, поскольку новый студенческий кампус в таком небольшом городе, как Псков, имеет «серьезное значение». Представитель вуза подтвердил, что в стратегии нет подобных запросов в отношении университета.

Александр Коновалов заявил, что не увидел «глубокой проработки» в ряде социальных вопросов, в сфере, которую он курирует. «За основу принята та информация, которую вам передали наши комитеты», - сказал он.

Также представители администрации указали, что не увидли в проекте стратегии проблемы дефицита кадров. Кроме того, ряд спикеров не согласились, что при развитии Пскова ключевую ставку надо делать на развитие туризма.

Ранее сообщалось, что разработчики проекта стратегии отмечают необходимость увеличения объемов жилищного строительства, благоустройства территории. Еще один важный исходный пункт стратегии - необходимо повлиять на сокращение численности населения Пскова.

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