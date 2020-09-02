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Общество

Нужна ли справка от врача, если ребенок пропустил школу, ответила Вера Емельянова

Медсправка в школу не нужна, если пропуск менее пяти дней

Справка от врача нужна только при отсутствии ученика в школе более пяти дней, за исключением выходных и праздничных, сообщила в эфире ПАИ-live первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

В такой справке обязательно должен быть указан диагноз, длительность заболевания, а также информация об отсутствии контактов с инфекционными больными, рассказала Вера Емельянова.

Если ребенок не посещал школу до пяти дней, о причинах его отсутствия педагога должны проинформировать родители.

Ранее Вера Емельянова рассказала, что в случае обнаружения у ребенка коронавируса класс уйдет на карантин сроком на 14 дней.

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