Два жилых дома сгорели в Псковской области за сутки

09:21, 03 сентября 2020, ПАИ

В Псковской области за минувшие сутки сгорели два жилых дома, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Так, 2 сентября в 5:26 произошёл пожар в деревне Ерёмино Палкинского района. Здесь на одном из участков сгорели жилой дом и хозяйственная постройка. Для ликвидации пожара привлекались три единицы техники и семь человек. Причина пожара – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

В тот же день в 22:36 загорелся жилой дом на улице Птичьей в Пскове. В жилом доме сгорела кровля, выгорело изнутри помещение веранды. Для ликвидации пожара привлекались четыре единицы техники и 13 человек. Сотрудники МЧС спасли от огня баню и хозяйственную постройку. Причина пожара – короткое замыкание электропроводки на веранде.