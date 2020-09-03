Более 210 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса
210 057 человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.
Специалисты провели более 37,4 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 307 тысяч исследований.
По последним данным, в России коронавирусом заболело 1 009 995 человек, 826 935 – выздоровело, 17 528 – умерло. В Псковской области зарегистрировано 4 711 случаев заражения коронавирусом, 3 430 человек выздоровело, 65 – умерло.