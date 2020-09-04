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Общество

Невельскую школу искусств капитально отремонтируют в 2021 году

В 2021 году Невельская школа искусств будет капитально отремонтирована. Проведение ремонтных работ в одном из корпусов школы искусств анонсировала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в ходе рабочей поездки в Невельский район, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Учреждению требуется просторный современный концертный зал. Капремонт будет проведён в рамках программы модернизации объектов культуры. На эти цели направят более 23 млн рублей из федерального бюджета.

«Скоро учреждение будет соответствовать всем современным требованиям, и здесь откроется настоящий центр для одаренных детей», – подчеркнула Вера Емельянова и добавила, что в рамках реализации региональных проектов по направлению «Культура» в Невельской школе искусств планируется и обновление музыкальных инструментов.

Псковская область активно участвует в программе модернизации объектов культуры. Так, ремонтные работы на сумму в 200 млн рублей выполнены в Псковской и Великолукской музыкальных школах. Зимой этого года после капремонта открылась Себежская детская школа искусств.

Также в ходе рабочей поездки в Невельский район первый вице-губернатор посетила Невельскую гимназию № 1. Здесь Вера Емельянова проконтролировала выполнение санитарных норм, а также оценила ход работ по капитальному ремонту здания. 

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