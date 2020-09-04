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Общество

Возобновление авиасообщения с Египтом не вызвало роста спроса у псковичей

Россия возобновляет международное авиасообщение еще с тремя странами, включая Египет. Однако пока роста интереса псковичей к отдыху в этом популярном в докоронавирусную эпоху направлении не наблюдается, констатируют опрошенные Псковским агентством информации представители турфирм.

«Нет, спроса нет. Мы не могли продавать туры в Египет, а сейчас есть только экскурсионные с прилетом в Каир, это мало кому интересно», - рассказали в туристическом агентстве «Глобус».

По словам руководителя компании «Отдых круглый год» Татьяны Калининой, отсутствие спроса связано с тем, что «Каир – это столица Египта и от моря она находится в 10 часах езды. Это неудобно для клиентов, и поэтому мы им такие туры даже не предлагаем».

В псковском офисе компании Global Travel подтвердили, что интереса у населения к этому направлению нет. Кроме того, их турагентство до сих пор не получило официальной информации об открытии авиасообщения.

 

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