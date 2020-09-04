Круговое движение вводят на перекрёстке улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове с 5 сентября

11:52, 04 сентября 2020, ПАИ

С 00:00 5 сентября в Пскове на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной вводится круговое движение, сообщили Псковскому агентству информации в ГИБДД УМВД России по городу Пскову.

Уточняется, что светофор на данном перекрестке ликвидируется. Движение пешеходов будет осуществляться согласно Правилам дорожного движения.

18 мая во время рабочего выезда губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на объекты в Пскове, где ведётся ремонт дорожного покрытия улиц, руководитель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин сообщил, что после реконструкции улиц Инженерной и Индустриальной вместо перекрёстка здесь планируется организовать круговое движение.