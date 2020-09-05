Популярность новой эры

12:53, 05 сентября 2020, ПАИ

Рождение, жизнь и перерождение псковичей в соцсетях - как это происходит, рассказывает Никита Черкашин

Кредит, дорогие кроссовки, бонусная карта. Без чего ещё нельзя представить современного человека?

Отличительной чертой представителя планеты Земля является смартфон! Этот девайс давно стал неотъемлемой частью нашей жизни. Приложения, связь, финансы и, конечно, социальные сети. Раньше, чтобы увидеть своего кумира, люди стояли в очереди за билетами, а чтобы разжиться его фотографией, оформляли подписку на журнал.

Благо прогресс не стоит на месте, и сейчас достаточно открыть Instagram, ВКонтакте и другие мессенджеры, и ты уже на прямой связи со звездой. В свою очередь, это породило новую форму известности – интернет-знаменитость. Теперь любой человек, вне зависимости от своего возраста, социального положения, интересов и места жительства, может стать популярным. Был бы телефон с камерой, интернет и свободное время.

Вайны, блоги, юмор, кулинария, таланты и многое другое. Загружай в сеть и собирай свою аудиторию.

На арене появился новый игрок под названием TikTok.

О нем и пойдет речь. Уж больно много шума последнее время вокруг него, нам стало интересно, почему.

С чем это едят

По порядку. Это сервис для создания и просмотра коротких видео. Год рождения – 2018, прописан в Китае, опекуны – пекинская компания «ByteDance». На данный момент сервис является ведущей видеоплатформой в Китае, и набирает популярность по всему миру. За информацию низкий поклон Википедии.

Теперь копнём глубже. Если вы видите подростка, который пляшет без музыки, наблюдаете, как кто-то бегает за котом, держа в руках телефон, или вовсе ведёт себя странно, знайте – это не последствия самоизоляции, вероятнее всего это пользователи TikTok. Что заставляет людей «зависать» там? Почему мы всё чаще слышим об этом сервисе? Для чего его привели в этот мир? В чём его польза? За ответами мы обратились к матёрым пользователям. Всё, что удалось выпытать, пересказываем вам.

Короткое, вирусное, абсурдное

Первый, к кому стоит обратиться – это Владимир Полянский (Instagram/TikTok @Polianskii). На нашем сайте уже есть подробный материал о нём, обязательно загляните почитать.

Если кратко, это псковский парень, который покорил своим талантом миллионы людей. Он выполняет порой немыслимые трюки и его видео разлетаются по всем уголкам интернета. Как результат – 3 500 000 подписчиков. О трендах, контенте и причинах популярности, говорит следующее:

«TikTok – это бывший Musical.ly, я работал с ним и хорошо знаком. Знаю, что это, и как это работает.

Недавно, в декабре, решил создать новый аккаунт и загрузить туда свои ролики.

Сейчас в тренде короткое, вирусное, абсурдное видео. Многие из моих знакомых сидят в TikTok. Соцсети – это, грубо говоря, «наркотики». Основная часть пользователей бессознательно тянется к забавному контенту, забывая о полезности и других преимуществах.

Популярность легко объяснить форматом видеопоказа. Свайп (движение пальцем по экрану в одном направлении), короткие видео и вирусная музыка. Сервис поощряет глупость и юмор, мои вирусные проекты тому подтверждение».

Во многих сетях, в частности Youtube и Instagram, действует правило: публично выложил – публично обложили. Публика, как принято говорить, токсичная. Чуть больше 1000 просмотров и реклама тут как тут. Порой, чтобы посмотреть видео на 45 секунд, нужно посмотреть 2 минуты рекламы. Модерацию тоже никто не отменял. Чтобы соответствовать требованиям и не быть заблокированным, порой приходится попотеть. Как дела обстоят с этим? Каковы перспективы?

«Рекламодатели только начинают входить на эту платформу. Все сейчас в руках продюсерских центров. Меня касались ограничения по опасному контенту. Публика не сильно токсична. На 70 из 100 в СНГ – моя оценка».

Любая соцсеть эволюционирует. TikTok ждёт то же самое. Примерный цикл: взросление ребёнка (можно убедиться на примере Instagram). TikTok уже перегнал по активу Instagram. То, что Instagram далось за 7 лет, TikTok набрал за год.

Я так вижу

Картина проясняется, но этого недостаточно. Что скажут производители более специфического контента?

Нам удалось поговорить с одним из создателей канала @two_girls_one_kr . Девчонки только начали свой путь, но уже имеют в своём лагере более 6000 подписчиков. Большая часть их роликов привязана к игре под название «Клуб Романтики». Не будем грузить вас подробностями, скажем, что это коллекция любовных историй, в которых вы можете делать выбор и влиять на сюжет.

Согласитесь, без допинга не разобраться. Как себя чувствует подобное творчество, почему именно TikTok, что смотрят сами и какие тренды видят они? Ответы на эти вопросы нам дала Дарья Давыдова.

«Это платформа, где ты максимально можешь выражать себя, и именно здесь тебя заметят с самой большой вероятностью. Именно TikTok сейчас задает все основные тренды (огромное кол-во видео, которые люди видят в Instagram, взяты именно оттуда) и дает максимально большое количество возможностей для самовыражения маленьких блогеров, хоть и дает на это всего минуту.

Сама смотрю небольшое количество блогеров, которые делают контент по той же теме, что и я, и очень люблю смотреть американских ТикТокеров – у них очень развит абстрактный юмор и есть особая атмосфера.

Как на счёт познавательного контента, может ли платформа чему-то научить, или помочь в чём-то разобраться?

«Есть всевозможные тематики: книги, научпоп, подготовка к ЕГЭ, кино, история и т.п. Тематик множество, но если мы говорим о науке, то таких мало, и они не очень популярны, так как есть множество блогеров, которые делают околонаучный контент и получают за это «по шапке» от аудитории».

О недостатках и популярности среди подростков, а так же рекламе:

«Не могу сказать, что прямо что-то раздражает, но есть дискомфорт от того, что постоянно обновляются алгоритмы и это затормаживает процесс продвижения новых видео. Ну и поддержка не работает от слова «совсем»: они либо вообще не отвечают, либо не могут объяснить причину удаления того или иного видео, ссылаясь на правила сообщества.

Как я уже говорила, множество мемов, которые мы сейчас везде видим, приходят именно из TikTok, а подросткам важно быть первыми в тренде и быть в курсе всего самого-самого. Плюс у приложения очень удобный и простой функционал, и в нем не сложно разобраться даже ребятам 12-14 лет.

Это сейчас одна из благодатных площадок для рекламы. Аудитория ограничивается не только подростками, но и более платежеспособной аудиторией. Многие крупные бренды наподобие Coca Cola, Магнит и косметики MAC уже успели интегрироваться в приложении. А сейчас и личные бренды начали очень активно продвигаться с помощью различных челленждей и индивидуальных хэштегов, таких, как #учисьуDJSmash, #зарядкасЛяйсан и т.д. Охваты обычно там колоссальные, а за эффективность таких кампаний говорить, к сожалению, не могу».

Затронем тему об ограничениях и возможном будущем.

«Вроде бы есть слух о том, что блокируют видео с матом или видео, где есть хип-хоп песня с матом. Но это палка о двух концах. Сервис порой сам не против продвижения и популяризации подобных треков. Очень строгая политика в отношении алкоголя/крови/оружия – показывать это в кадре нельзя, а если используется, то просто необходимо писать предупреждение, иначе видео удаляют. После трех таких видео есть вероятность попасть либо в теневой бан, либо получить полноценную блокировку аккаунта. Но модерация у нас в России крайне странная, так как больших блогеров спокойно пускают на страницу рекомендаций, даже если они сидят с бокалом вина. Для начинающих модерация может лишить просмотров почти моментально. Это странно и немного обидно.

Зная опыт подобных приложений, есть вероятность, что оно потеряет свою актуальность и будет удалено. Это печальный исход, которого я бы очень не хотела видеть. Надеюсь, что разработчики будут его совершенствовать».

Свой плацдарм

Детали начинают утомлять, а значит, самое время вернуться в родные пенаты и спросить, что обо всём этом думают наши активные пользователи и обычные жители. Вашему вниманию, небольшая выдержка из диалога с Яной Поленок, местным талантом с популярным контентом и 6000 подписчиков.

«На платформе можно достаточно быстро набрать свою аудиторию, все попадают в рекомендации. То, что нравится всем, залетает и в глобальные рекомендации.

В сервисе все удобно. Там много всего. Функции удобные для продвижения. Стать популярным может любой, кто будет прикладывать усилия.

Люди обретают популярность. Валя Карнавал, которая теперь сотрудничает с ТНТ, Даня Милохин – снимается в клипах со знаменитостями.

[Для читателя мало о чём говорят эти имена, но как факт справедливо отметить].

Есть целые площадки, где живут и работают блогеры. Dreamteamhouse, например. Они снимаются с разными певцами в клипах и к ним самим приезжают знаменитые люди».

Было бы не справедливо не поговорить с обычным жителем псковщины. Что ему известно о сервисе, и какие ассоциации вызывает. Мы опросили нескольких, но вот общее мнение.

«Для меня это сервис для погружения в современные тренды. Музыка, мода, лайфхаки (удобные и действенные способы решить многие бытовые проблемы), плюс актуальность = популярность (например: подбросить бутылку с приземлением на дно, или кинуть ботинок и переодеться). Так же это помогает расслабиться. Все мы любим утром или перед сном погрузиться на час-другой в мир приколов, шуток и котиков. Мозг очищается, и жить проще. В очереди время убивает как надо.

Сервис освоен не до конца. Могу смотреть и отправлять видео друзьям. Сейчас этого хватает. В планах завести свой канал, но пока коплю смелость. В целом отношусь к нему нейтрально, в авангарде стандартные сервисы».

Подведём итоги. Ситуация вокруг TikTok очень динамичная, мнения разные, но отрицать его наличие в нашей жизни уже нельзя. Думаю, многие из вас слышали про ситуацию в Америке. Президент США сказал: «Продайте, или закроем» (утрированная цитата). Трамп хочет запретить этот сервис у себя в стране, потому что, по его мнению, внутренняя информация утекает в Китай. Многие из современных звёзд, стали мерить свою популярность по просмотрам и использованию своего творчества в рамках сервиса. Большинство активностей и коротких развлекательных видео родом оттуда. Всё больше контента производят взрослые люди, в том числе и пенсионеры. Что говорить, даже на уровне федеральных молодёжных форумов, TikTok стал частью информационного пространства (это действительно так). Обычные люди становятся знаменитыми. Во вред или во благо, ещё предстоит узнать, а пока стоит надеяться, что это даст импульс к чему-то новому и позволит людям делиться простыми радостями, помогать и быть ближе.

P.S. Для позитивного развития данного тренда загляните на страницы указанных блогеров. Поставьте лайк, для них это дороже валюты.