0
23:48
Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» дает почти стопроцентный иммунный ответ
22:00
Международное авиасообщение не усугубило ситуацию с коронавирусом
21:08
Дороги на «Улицах Победы» отремонтировали в Порховском районе Псковской области
20:09
Ртутные термометры, йод и вата подорожали в России
18:51
Псковичка пожаловалась губернатору на очередь в школу
17:55
Псковичи активно начали прививаться от гриппа
17:09
Псковским депутатам предстоит утвердить новый размер прожиточного минимума пенсионера
Еще новости
Общество

18,9 млн человек в мире вылечились от коронавируса

По состоянию на 5 сентября в мире зарегистрировано 26 799 220 случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 879 024 человека. Количество выздоровевших – 18 909 705.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 6 389 057. В этой стране от коронавируса умерло 192 111 человек, выздоровело – 3 635 854.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на четвёртом месте. Здесь коронавирусом заболело 1 015 105 человек, 832 747 – выздоровело, 17 649 – умерло. В Псковской области выявлено 4 745 случаев заражения коронавирусом, 3 467 человек выздоровело, 65 – умерло.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Нужна ли школьная форма ученикам?

Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
18,9 млн человек в мире вылечились от коронавируса В Псковской области из-за коронавируса изменились методы предвыборной агитации Более пяти тысяч россиян заболели коронавирусом за сутки Более 26,4 млн человек в мире заразились коронавирусом 3 467 человек вылечились от коронавируса в Псковской области Ещё 34 жителя Псковской области заразились коронавирусом Фуд-корт в «Акваполисе» возобновил работу Почти 18,5 млн человек в мире вылечились от коронавируса Более 210 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса 4 995 жителей России заболели коронавирусом за сутки
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» дает почти стопроцентный иммунный ответ
04 сентября 2020
Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» дает почти стопроцентный иммунный ответ
Международное авиасообщение не усугубило ситуацию с коронавирусом
04 сентября 2020
Международное авиасообщение не усугубило ситуацию с коронавирусом
Дороги на «Улицах Победы» отремонтировали в Порховском районе Псковской области
04 сентября 2020
Дороги на «Улицах Победы» отремонтировали в Порховском районе Псковской области
Ртутные термометры, йод и вата подорожали в России
04 сентября 2020
Ртутные термометры, йод и вата подорожали в России
Псковичка пожаловалась губернатору на очередь в школу
04 сентября 2020
Псковичка пожаловалась губернатору на очередь в школу
Псковичи активно начали прививаться от гриппа
04 сентября 2020
Псковичи активно начали прививаться от гриппа
Псковским депутатам предстоит утвердить новый размер прожиточного минимума пенсионера
04 сентября 2020
Псковским депутатам предстоит утвердить новый размер прожиточного минимума пенсионера
До +22 градусов прогреется воздух в Псковской области
04 сентября 2020
До +22 градусов прогреется воздух в Псковской области

Идет загрузка...