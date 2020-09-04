18,9 млн человек в мире вылечились от коронавируса

09:28, 05 сентября 2020, ПАИ

По состоянию на 5 сентября в мире зарегистрировано 26 799 220 случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 879 024 человека. Количество выздоровевших – 18 909 705.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 6 389 057. В этой стране от коронавируса умерло 192 111 человек, выздоровело – 3 635 854.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на четвёртом месте. Здесь коронавирусом заболело 1 015 105 человек, 832 747 – выздоровело, 17 649 – умерло. В Псковской области выявлено 4 745 случаев заражения коронавирусом, 3 467 человек выздоровело, 65 – умерло.