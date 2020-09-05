Более 209 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса
209 016 человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.
Специалисты провели более 38,1 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 336 тысяч исследований.
По последним данным, в России коронавирусом заболело 1 015 105 человек, 832 747 – выздоровело, 17 649 – умерло. В Псковской области выявлено 4 745 случаев заражения коронавирусом, 3 467 человек выздоровело, 65 – умерло.