Новые подробности ДТП под Псковом, в котором погибли 4 человека
В пресс-службе УМВД России по Псковской области сообщили новые подробности ДТП в котором сегодня ночью погибли 4 человека.
Выяснилось, что лось внезапно выбежал на дорогу из-за кустов. В результате ДТП водитель погиб на месте, его пассажиры - мужчина 1964 года рождения, пассажир 1978 года рождения, женщина 1949 погибли на месте, женщина 1953 года рождения госпитализирована с переломом грудного отдела позвоночника.
Все пострадавшие - жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области.