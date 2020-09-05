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Новые подробности ДТП под Псковом, в котором погибли 4 человека

Фото: пресс-служба УМВД

В пресс-службе УМВД России по Псковской области сообщили новые подробности ДТП в котором сегодня ночью погибли 4 человека.

Выяснилось, что лось внезапно выбежал на дорогу из-за кустов. В результате ДТП водитель погиб на месте, его пассажиры - мужчина 1964 года рождения, пассажир 1978 года рождения, женщина 1949 погибли на месте, женщина 1953 года рождения госпитализирована с переломом грудного отдела позвоночника.

Все пострадавшие - жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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