Михаил Ведерников: Новых очагов коронавируса не выявлено в Псковской области

14:16, 05 сентября 2020, ПАИ

Эпидемиологическая ситуация в Псковской области остаётся стабильной. По отношению к предыдущему периоду новых очагов коронавируса не выявлено, сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе видеообращения к жителям региона, опубликованном в Instagram.

Михаил Ведерников отметил, что ситуация по коронавирусу в санатории «Гороховое озеро», в Савво-Крыпецком и Псково-Печерском монастырях стабилизируется.

Губернатор напомнил, что по Псково-Печерскому монастырю были обращения от жителей Печор, которые спрашивали, почему монастырь продолжает работать, несмотря на наличие очага.

«Мы обсудили ситуацию с владыкой Тихоном, и он принял решение закрыть монастырь на санитарную обработку с 1 по 7 сентября. Затем Псково-Печерский монастырь продолжит свою работу в обычном режиме, но, конечно, с соблюдением всех текущих требований Роспотребнадзора», – заключил Михаил Ведерников.

По последним данным, в Псковской области зарегистрировано 4 766 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 3 490 пациентов, умерло 65 человек.