Губернатор поблагодарил псковичей за соблюдение требований Роспотребнадзора по организации учебного процесса
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил жителей области за соблюдение требований Роспотребнадзора по организации учебного процесса. Об этом глава региона заявил в ходе видеообращения к жителям Псковской области, опубликованном в Instagram.
Михаил Ведерников напомнил, что для родителей, педагогов и детей этот учебный год начался в особых условиях. Речь, в частости, идёт о термометрии, проведении занятий в одном классе, отмены единой перемены для всех учащихся.
«Хочу вас поблагодарить, – обратился губернатор к жителям региона. – За редким исключением все требования предписанные Роспотребнадзором неукоснительно соблюдаются».
«Конечно, не обходится без шероховатостей. Отдельные ситуации есть, но они решаются в рабочем порядке. Важно понимать, что руководству школ и преподавателям сейчас не просто, для них это тоже новый опыт. Поэтому, я прошу родителей тоже включиться в этот процесс», – сказал Михаил Ведерников.
Губернатор отметил, что впереди ещё много вызовов: скоро начнётся сезон вирусных заболеваний.
«Поэтому сейчас особенно важно чётко соблюдать и контролировать все необходимые требования. И у нас сейчас есть время, чтобы создать правильную модель поведения и отработать её. Уверен, если мы общими усилиями будем действовать по прописанным регламентам, то спокойно пройдём этот период», – заключил Михаил Ведерников.
В дошкольные и учебные заведения Псковской области 1 сентября отправились более 103 тысяч человек, в том числе 69 тысяч учеников, из них 7 290 первоклассников.