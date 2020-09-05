Губернатор поблагодарил псковичей за соблюдение требований Роспотребнадзора по организации учебного процесса

14:50, 05 сентября 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил жителей области за соблюдение требований Роспотребнадзора по организации учебного процесса. Об этом глава региона заявил в ходе видеообращения к жителям Псковской области, опубликованном в Instagram.

Михаил Ведерников напомнил, что для родителей, педагогов и детей этот учебный год начался в особых условиях. Речь, в частости, идёт о термометрии, проведении занятий в одном классе, отмены единой перемены для всех учащихся.

«Хочу вас поблагодарить, – обратился губернатор к жителям региона. – За редким исключением все требования предписанные Роспотребнадзором неукоснительно соблюдаются».

«Конечно, не обходится без шероховатостей. Отдельные ситуации есть, но они решаются в рабочем порядке. Важно понимать, что руководству школ и преподавателям сейчас не просто, для них это тоже новый опыт. Поэтому, я прошу родителей тоже включиться в этот процесс», – сказал Михаил Ведерников.

Губернатор отметил, что впереди ещё много вызовов: скоро начнётся сезон вирусных заболеваний.

«Поэтому сейчас особенно важно чётко соблюдать и контролировать все необходимые требования. И у нас сейчас есть время, чтобы создать правильную модель поведения и отработать её. Уверен, если мы общими усилиями будем действовать по прописанным регламентам, то спокойно пройдём этот период», – заключил Михаил Ведерников.

В дошкольные и учебные заведения Псковской области 1 сентября отправились более 103 тысяч человек, в том числе 69 тысяч учеников, из них 7 290 первоклассников.