Дезинфекция и проветривание: «школьный» ПАИ-live c Верой Емельяновой

12:25, 06 сентября 2020, ПАИ

Начался учебный год – чего от него ждать родителям и ученикам, учителям и медикам? О том, как организован учебный процесс в образовательных учреждениях области, за чей счет покупаются СИЗ, кого пускают в школы и при каких условиях, ведущий ПАИ-live Максим Андреев пообщался с первым вице-губернатором Псковской области Верой Васильевной Емельяновой.

В соответствии с рекомендациями

– Во-первых, с прошедшим вас праздником, с Днём знаний!

– Спасибо огромное! Взаимно! Праздник общенародный, и мне кажется, что в этом году, как никогда, долгожданный и всеми востребованный. Поэтому хочу поздравить всех нас с тем, что начало учебного года состоялось, День знаний превратится в год знаний, и я хочу всем пожелать доброго здоровья и новых образовательных успехов!

– Учебный год у нас начался уже нестандартно – с учетом всех ограничений, которые связаны с коронавирусом: дети будут сидеть в своих классах, будут разграничены потоки, будут мерить температуру и дезинфицировать руки на входе и так далее. И поэтому хочется сегодня поговорить о том, что ждёт нас всех в новом учебном году. Во-первых, очевидно, что понадобится огромное количество расходных материалов. Кто будет обеспечивать школы этими расходниками?

– На самом деле действительно условия работы в этом учебном году принципиально будут отличаться от предыдущих. Мы будем жить в условиях повышенной санитарной безопасности, и требования выполнения всех тех нормативов, которые в условиях пандемии прописаны в рекомендациях Роспотребнадзора, должны будут выполняться в полном объёме. Мы сейчас направили рекомендации (они есть на сайтах, в образовательных организациях), что нужно делать, как себя вести, каким образом предохранять себя и окружающих от возможных вирусных инфекций. Снабжение масками, санитайзерами, средствами защиты, средствами дезинфекции сегодня находится в компетенции учредителей, руководителей образовательных организаций. На эти цели необходимо использовать те средства, которые предусматриваются в бюджете на учебные расходы. Мы за этим сегодня будем пристально следить и в случае необходимости оказывать помощь и содействие в решении этих вопросов. На самом деле мы сегодня уже начали контролировать эту ситуацию, мы смотрим, что происходит в наших образовательных организациях. Маски, как вы знаете, не прописаны как обязательное средство для всех обучающихся в наших образовательных организациях, они в полном объёме должны быть обеспечены для технического персонала, для тех лиц, которые сегодня нуждаются в особой защите, и для детей, которые передвигаются на транспорте на учёбу и находятся в транспортном средстве с другими проезжающими. Вот те правила, которые общеприняты в условиях пандемии, для других категорий в том числе. Что касается масок, мы контролируем их количество в каждом образовательном учреждении до конца этого учебного года в соответствии с теми требованиями, которые имеются. Уборка школ, как вы знаете, – это тоже очень важное мероприятие, по которому мы сегодня оцениваем санитарное благополучие учреждений: она должна проводиться ежедневно не менее двух раз в день. Школы уже запаслись хлорсодержащими и соответствующими средствами. Генеральную уборку всех помещений мы рекомендуем делать один раз в неделю, так как это также прописано в рекомендациях. Соответствующие инструктажи во всех образовательных организациях выданы. Кроме того, мы сегодня каждой школе рекомендовали организовать учебный процесс таким образом, чтобы обеспечить максимальные социальные дистанции. Утренний фильтр должен сегодня проходить не просто с учетом необходимой термометрии, но и по возможности через различные входы в образовательную организацию. Я вчера присутствовала на линейке в шестой школе города Великие Луки, мы прошли по всем дополнительным и запасным входам и выходам, которые были открыты в полном объёме и уменьшали возможность создавать большие скопления детей. Действительно, рекомендовано в организации учебного процесса и нахождение в одном помещении. Учителя передвигаются больше, чем сами классы. Классы передвигаются только в случае особой необходимости, например на занятия физической культурой или специализированными предметами. Поэтому так называемое профильное, предметное, классное обучение сегодня тоже подвергается определённой коррекции. Поэтому социальная дистанция, термометрия, утренний фильтр, дезинфекция, проветривание, которое должно быть теперь усиленным, – это всё, что сегодня в обязательном порядке возможно исполнить, и мы в этом отношении будем ситуацию контролировать, наблюдать. Ежедневно в администрации собирается доклад о заболевших учениках, если таковые у нас будут появляться… По крайней мере мы надеемся, что при условии соблюдения всех правил и требований это будет минимально, и менее болезненно и с меньшими последствиями.

Искусство передвижения

– Стоило озвучить необходимость санитайзеров и масок – и тут же родители между собой начинают говорить: «Ну все, как с учебниками: учебниками нас должны обеспечивать всеми и всегда, но чего-то постоянно не хватает…»

– Постоянно не хватает, да.

– Может возникнуть ситуация, когда с родителей будут собирать на что-то деньги? И если вдруг такое происходит, как нужно отреагировать?

– Вы знаете, если говорить прямо на ответ: «Должны ли родители собирать деньги?» – не должны, это незаконно. Это требование сегодня обусловлено соответствующей ситуацией и рекомендовано нашими органами исполнительной власти на основе рекомендации Роспотребнадзора. Поэтому тот необходимый минимум, который я уже озвучила, он должен быть обеспечен. Мы сегодня будем за этим следить. А если такие вопросы будут появляться – просим обращаться в соответствующие инстанции: у нас есть горячая линия, есть органы исполнительной власти, органы управления образованием на местах. Поэтому мы постоянно будем держать руку на пульсе и реагировать на подобные обращения.

– Вы упомянули вчерашнюю линейку – визит в шестую школу, где открыты все входы. Но мы понимаем, что школы сейчас переполнены. Учеников зачастую больше, чем предполагают возможности школы. В этих условиях как можно развести потоки и устроить учебный процесс так, чтобы дети по минимуму пересекались?

– На самом деле нет такой школы, где бы не было места для организации учебного процесса в конкретном классе. У нас еще есть, к сожалению, школы, в которых есть вторая смена, поэтому регулировать эти потоки можно и нужно соответствующим расписанием. Подвижное расписание сегодня тоже предложено в наших рекомендациях образовательным организациям вплоть до того, чтобы исключить единый звонок на все уроки одновременно для всех обучающихся. Это искусство, которое мы сегодня должны в каждой школе реализовать. Такого опыта у нас еще практически не было, мы начинаем жить в новых реалиях и отрабатывать возможности таких расписаний. Более того, вы знаете, что сегодня мы реализуем и проект, связанный с организацией бесплатного горячего питания для учеников начальной школы и с организацией питания для старшей и средней школы. Поэтому нам важно, чтобы в условиях ограничительных мероприятий эта процедура была исполнена с меньшими потерями и в условиях повышенной безопасности. Потому что как никогда надо проконтролировать мытьё рук перед приёмом пищи, организовать посадку детей с дистанцией, так, чтобы они могли не пересекаться и в этом отношении не получить дополнительную вирусную нагрузку. Поэтому перемены для приёма пищи увеличены – это тоже влияет на изменение расписания. И вот все эти вопросы на первой неделе отрабатываются в каждой школе. В каждой школе сегодня этот новый ритм, он должен быть соблюдён с учётом всех правил безопасности. Поэтому мы будем, опять же, это контролировать, принимать меры. Вы правильно заметили, что многие школы перегружены, классы у нас большие, но тем не менее подвижное расписание, изменение графиков позволит избежать массовых потоков. Напомню, что и переход из класса в класс сегодня будет в исключительных случаях – это тоже позволит закрепить учебное пространство за отдельным, конкретным классом, коллективом таким образом, чтобы это было безопасно. Ну и потом, вы знаете о том, что среди норм введён запрет на проведение в образовательных организациях массовых мероприятий. Конечно, это тоже накладывает на всех нас особый отпечаток, но нам придётся сегодня и эту работу выполнить в полном объёме, чтобы было меньше скоплений, пересечений. Поэтому мероприятия, которые необходимы в рамках учебно-воспитательного процесса, будут ограничены по объёму, по количеству участников и по месту их проведения. По возможности они будут переноситься на иные площадки, прежде всего на открытый воздух.

Пять дней без справки

– Прозвучала информация, что, по крайней мере, первые две недели во всех школах будет непременно дежурить медик, который будет контролировать ситуацию. Учитывая, что у нас не во всех школах сейчас есть штатный фельдшер, откуда эти кадры возьмутся и не оголим ли мы другие фронты на это время?

– Сегодня органы образования и здравоохранения подписали совместный приказ о взаимодействии в условиях пандемии, и ежедневно эта оперативная связь, информация и действия будут организованы между образовательными и медицинскими организациями. Практически каждая школа закреплена за соответствующей медицинской организацией, всю необходимую работ сегодня будут осуществлять медики, которые находятся в школе: это, как правило, средний медицинский персонал, который сегодня имеется в наших образовательных организациях, а там, где его нет, это будут работники медицинской организации. Более того, сегодня четко прописан регламент работы и взаимодействия в случае выявления признаков заболевания. Сегодня самая главная задача, чтобы дети, у которых есть хоть признаки заболевания, всё-таки в школу не попадали. Если такие случаи будут и мы увидим у ребёнка температуру, явные признаки недомогания, которые не позволяют ему сегодня спокойно, благополучно находиться в школе, такой ребёнок будет изолирован. Есть соответствующие медицинские кабинеты, которые для этого предусмотрены, и организована работа по информированию родителей и медицинской организации. В течение двух часов (так прописано в соответствующем приказе) должны быть приняты соответствующие меры. Уведомление делается оперативно, и при необходимости проводятся все мероприятия по направлению ребёнка домой, если это лёгкая форма. Если это сложные случаи, то должны быть организованы госпитализация или наблюдение медицинского работника, и незамедлительно. Работу мы сегодня согласовали, и я надеюсь, что никаких сбоев не произойдет.

– Если, не дай бог, у ребёнка диагностирован коронавирус, всех волнует, что будет дальше: закроют класс, переведут в самоизоляцию всю школу? Каков протокол на этот случай?

– Регламент существует, правила здесь будут действовать те же, что прописаны в рекомендациях Роспотребнадзора по отношению к любой вирусной инфекции. Поэтому класс, в котором будет обнаружен подтверждённый ковид, будет уходить на карантин, в течение четырнадцати дней контактные лица будут наблюдаться так, как наблюдаются сегодня. Поэтому мы надеемся, что такие случаи всё-таки будут в минимальном количестве, но тем не менее мы готовы к тому, как себя нужно будет вести. При подтверждённых анализах – двухнедельный карантин, и, соответственно, исследования, которые положены на восьмой, десятый день у контактных людей, будут также проводиться, о чём с Роспотребнадзором проведены соответствующие мероприятия. Но эта работа организована в целом так, как она организована на сегодняшний день.

– Но самое важное: на карантине будет только конкретный класс, не вся школа?

– Да, только конкретный класс.

– Будут проведены дополнительные мероприятия обеззараживания?

– Мероприятия по дезинфекции, как правило, как это положено, по профилактике этой работы с другими классами и в целом в коллективе образовательной организации.

– Разные бывают случаи, ребёнок пропускает по тем или иным причинам, уважительным или не очень, занятия. Прозвучало, что теперь нужно будет непременно предъявить справку. Опять-таки возникает вопрос: если все прогульщики отправятся одномоментно в поликлинику за справкой, выдержит ли это система?

– Ну, я думаю, что такого не произойдет, и прогульщики у нас, как правило, за справками не бегут. До пяти дней, по нормативам, сегодня ребёнок может без медицинской справки находиться дома, но по заявлению и уведомлению родителей о том, что у ребёнка недомогание и они понимают, что он безопасный. Поэтому в данной ситуации это может быть свидетельством того, что он в эти пять дней находится в так называемой самоизоляции, на лечении в домашних условиях. Этот вопрос на контроле, ни одного дня пропуска без соответствующего уведомления или подтверждения, где находится ребёнок, у нас быть не может. Тут же выясняется классным руководителем, где ребёнок, что с ним происходит, и родитель должен уведомить, что у него есть признаки недомогания: есть же дети, у которых есть хронические заболевания, родители знают об этом и соответствующие меры принимают. Но тем не менее система здравоохранения сегодня настроена на то, чтобы оперативно реагировать на все эти случаи. Как никогда, они должны быть под особым контролем, потому что сейчас условия пандемии, в которых может появляться так называемая смешанная инфекция, о которой мы сейчас говорим в преддверии осеннего периода, и её никто не исключал, она тоже будет сегодня нам создавать дополнительные сигналы для того чтобы не упустить серьёзные последствия.

– Информация о том, что даже один день пропуска школы влечёт за собой необходимость прийти на следующий день со справкой, неверна?

– Неверна. До пяти дней ребёнок может находиться без справки.

Выходного не будет

– Школа на ближайшее время для родителей закрыта окончательно и бесповоротно или могут быть какие-то варианты, что мама, папа могут туда попасть по каким-то своим делам?

– По согласованию с классным руководителем, с учителями, с руководством в школе родители могут попасть в здание, если это действительно необходимо. Сегодня школа действительно закрыта для посещения посторонними лицами, в том числе и родителями, без надобности, если нет в этом никакой необходимости, потому что лишний контакт, лишний занос инфекции извне сегодня никому не нужен. Поэтому мы хотим обратиться к родителям, чтобы они не настаивали на тех визитах, без которых можно решить те или иные проблемы. Мы рекомендуем активнее использовать средства связи, связанные с удалённым доступом, общаться с классными руководителями и учителями в режиме «удалёнки». Педагогические коллективы на это тоже настроены.

– Большинство избирательных участков – это именно школы.

– Образовательные организации, да.

– Поскольку теперь выборы у нас будут проходить в течение трёх дней: пятница, суббота, воскресенье – они так или иначе выпадут на один рабочий день, когда в школе должны быть дети. Как эта коллизия будет разрешена?

– Этот вопрос заранее согласован с избирательной комиссией, и на пятницу учебный день мы выносим за пределы школы, где будет избирательный участок, то есть никаких пересечений с людьми, которые будут заниматься выборной кампанией, у нас не произойдёт. Это будут дополнительные занятия на воздухе, выходные мероприятия за пределы школы, мероприятия, которые не будут занимать учебный кабинет и рекреации, в которых пройдут выборы. Более того, после окончания избирательной кампании организована работа по полной дезинфекции площадей, на которых будут проходить выборные мероприятия, с тем, чтобы на следующий день организовать учебный процесс в полном объёме. Время начала занятий будет согласованно отдельно с учетом конкретных задач, которые стоят сегодня в избирательной кампании.

– То есть мы должны учеников, видимо, разочаровать: еще одного выходного не будет.

– Не будет выходного, но все занятия за пределами школы: спорт, экскурсии, мероприятия, которые по учебному плану могут вынесены на иные площади, – будут организованы, так что это будет полноценный учебный день, который мы вполне квалифицированно заполним для нашего учебного плана.