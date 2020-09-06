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Общество

Реконструкцию набережной реки Шелонь в Порхове обсудили Михаил Ведерников и Виктор Степанов

Фото со страницы Михаила Ведерникова в Instagram.

 

Об этом губернатор Псковской области сообщил на своей странице в Instagram.

Первоначальный план работ пришлось скорректировать после того, как под асфальтом была обнаружена мостовая XIX века. Жители захотели сохранить эту достопримечательность.

Глава региона поручил, чтобы вместе с историческим объектом организовали и современную дорожку для удобства маломобильных групп граждан.

«Это важный городской объект, поэтому все работы здесь должны быть выполнены качественно и в срок.
Стоит отметить, что в целом администрация района эффективно реализует большое количество проектов в интересах жителей», - заключил Михаил Ведерников.

Ранее ПАИ уже сообщало о рабочей встрече Михаила Ведерникова с Виктором Степановым, главой Порховского района.

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