Обновленная порховская библиотека вскоре начнет работу

20:04, 06 сентября 2020, ПАИ

Торжественное открытие состоится 30 сентября.

Об этом стало известно в ходе рабочей встречи губернатора Псковской области с главой Порховского района. Как сообщается на Instagram-странице Михаила Ведерникова, модернизация библиотеки проведена в рамках Нацпроекта «Культура». На работы были выделены 10,5 млн рублей.

Еще 4,7 млн рублей потратили на благоустройство торговой площади в Порхове и парка в деревне Полоное в рамках Нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».

Кроме того, порховским муниципалитетом закуплен автоклуб на сумму 5 млн рублей.

Ранее ПАИ уже сообщало о результатах рабочей встречи Михаила Ведерникова с Виктором Степановым, главой Порховского района.