Роспотребнадзор открыл горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ

10:15, 07 сентября 2020, ПАИ

В понедельник, 7 сентября, Роспотребнадзор запустил всероссийскую горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ, сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации проконсультируют обратившихся по профилактике гриппа и ОРВИ. Горячая линия будет работать до 12 октября.

Консультанты расскажут, где можно сделать прививку, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими прививками. Сотрудники ведомства также предоставят рекомендации для родителей, как уберечь детей от простудных инфекций, расскажут о правилах использования масок и других мерах профилактики инфекционных заболеваний.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что вакцинация против гриппа снижает вероятность заболевания, предотвращает развитие тяжелых осложнений, повышает качество жизни в период эпидемического подъема.

Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8 (800) 555-49-43 (звонок бесплатный). Операторы единого консультационного центра принимают звонки круглосуточно.

Где в Пскове можно привиться от гриппа, читайте здесь.