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Общество

В псковских кинотеатрах зрительского ажиотажа не наблюдается

В Пскове в местных кинотеатрах «Победа» и «Смена» не наблюдается зрительского ажиотажа. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации рассказал директор киноразвлекательного центра «Волшебный город», к которому принадлежат оба кинотеатра, Александр Судома.  

По словам Судомы, в кинотеатры в выходные пошло очень мало псковичей. Он связывает такую ситуацию с переносом большого количества громких премьер, выход которых был запланирован на это лето.  

«Не пошли, очень мало. 2-3 человека на сеанс. Может, и репертуар, конечно же, сказался, там же все громкие премьеры перенесли. Может быть, из-за этого», - сказал директор киноразвлекательного центра.

Александр Судома подчеркнул, что к походу в «Победу» или «Смену» жителей Пскова не побудил даже выход самого ожидаемого фильма этого года — триллера «Довод» Кристофера Нолана.

 

 

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