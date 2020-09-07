В псковских кинотеатрах зрительского ажиотажа не наблюдается

17:19, 07 сентября 2020, ПАИ

В Пскове в местных кинотеатрах «Победа» и «Смена» не наблюдается зрительского ажиотажа. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации рассказал директор киноразвлекательного центра «Волшебный город», к которому принадлежат оба кинотеатра, Александр Судома.

По словам Судомы, в кинотеатры в выходные пошло очень мало псковичей. Он связывает такую ситуацию с переносом большого количества громких премьер, выход которых был запланирован на это лето.

«Не пошли, очень мало. 2-3 человека на сеанс. Может, и репертуар, конечно же, сказался, там же все громкие премьеры перенесли. Может быть, из-за этого», - сказал директор киноразвлекательного центра.

Александр Судома подчеркнул, что к походу в «Победу» или «Смену» жителей Пскова не побудил даже выход самого ожидаемого фильма этого года — триллера «Довод» Кристофера Нолана.