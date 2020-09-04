Туда и обратно: «Довод» — запутанный и потрясающий триллер Кристофера Нолана с инверсией

17:58, 04 сентября 2020, ПАИ

В прокат вышел «Довод» — самый ожидаемый фильм этого непростого года, новая картина Кристофера Нолана, рассказывающая о секретных агентах, противостоящих русскому олигарху, который намерен уничтожить человечество, используя новейшую технологию по инверсии времени. Муслим Камалов с уверенностью утверждает, что у Нолана в очередной раз получился динамичный и до безумия напряженный интеллектуальный блокбастер, способный удивить.

В киевском оперном театре многолюдно: в роскошном большом зале дают концерт классической музыки, на который собрались самые разные полусонные люди. Оркестр настраивается, дирижер с закрытыми глазами взмахивает палочкой и внезапно для всех в помещение вбегают террористы, мгновенно сообщающие выстрелами куда-то в потолок, что они явно сюда не Моцарта пришли слушать. Один из них даже демонстративно раздавит виолончель, которая, собственно, ни в чем не виновата. Через несколько минут в здание ворвутся еще и спецслужбы, среди них — так называемый Протагонист (Джон Дэвид Вашингтон), работающий в ЦРУ и под прикрытием: он вместе с русскими наемниками пытается «выкрасть» плутоний. Вся операция Протагониста идет не совсем по намеченному плану (но плутоний все же удается спасти и перевезти в безопасное место): его раскрывают и весьма долго пытают среди ржавых вагонов на безлюдных железнодорожных путях пока он не проглатывает «спасительную» капсулу с цианидом.

Впрочем, как выясняется далее, капсула была совершенно безвредной: Протагонист приходит в себя посреди океана на огромном лайнере, где странноватого вида мужчина в пиджаке скажет, что все это было неким тестом и он его прошел. Молниеносно агенту поступает новая задача: русский олигарх Андрей Сатор (Кеннет Брана) завладел сверхсекретной технологией инверсии всего и вся, а до кучи способен путешествовать во времени и мечтает инвертировать весь мир. А значит — уничтожить его, промотав, видимо, до эпохи динозавров. Протагонисту поручено остановить грозного русского, за помощью он обращается к Нилу (Роберт Паттинсон) — слегка манерному коллеге по шпионскому делу из Великобритании.

Как только стартует «Довод», буквально с первых кадров, время с дикой скоростью сжимается, а потом начинает потихоньку испаряться в пространстве: это с недавнего времени излюбленный прием Кристофера Нолана, режиссера, для которого это самое время всегда верно служило безотказным холодным оружием. Он, разумеется, решает, что нечего долго и упорно раскачиваться на волнах предыстории происходящего на экране внезапного хаоса, поскольку самого ценного ресурса в этом (его) мире — времени — на объяснения и введение в нолановскую игру, разумеется, нет. Все вопросы — потом, а вот в ответах на них, правда, нет абсолютной уверенности. Примерно таким же образом Нолан последние несколько лет выстраивал свои огромные карточные домики, чтобы позже к финалу их эффектно разрушить. Ближайшее, с чем можно ассоциировать и породнить «Довод» — это, безусловно, «Помни» и «Начало»: уже тогда у Нолана обнаружилась немного нездоровая склонность грубейшим образом нарушать хронологию, перемешивать временные пласты и с каждой минутой заставлять зрителей сгрызать от тревоги ногти. Из «Помни» в «Довод» пришла идея с инверсией, раздутая из скромного сюжета с потерявшим память героем до мировых масштабов, где возможность пустить время (и не только) вспять используется уже не как метафора, а как оружие массового поражения. «Начало» же режиссер-новатор использовал больше для сюжета, герои, можно сказать, тоже несколько списаны со старой банды, но больше всего Нолан вытащил из своих прошлых фильмов для «Довода» такое же сильное напряжение, источник которого не иссякает до самых титров.

«Довод», естественно, крайне впечатляющее кино и, разумеется, заметно, как Нолан, после немного тоскливого, но тоже изумительного «Дюнкерка», развлекается здесь уже совсем на ином уровне, с большим размахом. Герои, как и в случае с «Началом» (но только в реальности, а не во снах), путешествуют по всему миру — от Великобритании до Индии и Норвегии, в каждой из локаций здесь заготовлен отдельный кульминационный эпизод, самый зрелищный из которых придется на Эстонию: в Таллинне была снята самая сложная и, пожалуй, зрелищная сцена из всех имеющихся. Внутригородскую трассу Laagna Road перекрывали на несколько дней для того, чтобы Джон Дэвид Вашингтон эффектно украл заветный чемоданчик с одним из макгаффинов, которые аккуратно раскидали по всему фильму. Но это всего лишь одна маленькая часть огромной экшн-сцены, которую изначально можно принять за непримечательное «ограбление поезда» — Кристофер Нолан, что очевидно, не настолько зауряден и весьма феерично, стоит признать, в этот раз обманывает ожидания. Ощущение феерии здесь, впрочем, Нолану в почти каждом кадре помогает создавать его уже практически бессменный виртуозный оператор Хойте Ван Хойтема: «Довод» можно смело внести в список фильмов с выдающимися операторскими решениями, художественными приемами и отточенными движениями громоздких камер IMAX. Пленка же, любовь Нолана к которой, кажется, не угаснет уже никогда, превращает «Довод» в фильм с идеальным цветовым решением — но преобладает у Нолана, разумеется, его фирменный тревожно-желтый.

Главный же трюк «Довода», ради чего все затевалось, — инверсия, грозное оружие злого русского по имени Андрей, — используется в фильме не настолько часто, как подразумевалось изначально. Нолан намеренно придерживает инвертированный молот за спиной, чтобы позже, где-то ближе к финалу, со всей силы ударить зрителя по голове в обратную сторону. Так, как утверждает нам с экрана научный сотрудник Барбара (Клеманс Поэзи), даже еще больнее — а значит и эффект будет мощнее. Еще устами Поэзи режиссер сообщит с экрана, кажется, тонну научной информации в попытках донести, как же работает инверсия, из чего она возникла и насколько трудно, например, поймать пулю обратно в ствол пистолета. Это для тех, кто поймет механику фильма и осознает все с первого раза, для остальных произнесут кодовую фразу «Не пытайся понять, почувствуй». И ведь действительно, если задуматься, то сюжет «Довода» до непозволительного прост — отбрось фокусы с инверсией и получишь действительно будничное шпионское кино с обязательным антагонистом-дьяволом внутри. Нолан же традиционно надстраивает над этим фундаментом с десяток драматургических этажей, склеенных между собой трюками с инвертированными эпизодами, персонажами и предметами, с которыми те взаимодействуют. В этом случае действительно задумываться над теорией в «Доводе» — дело весьма бестолковое и бессмысленное, тратя ценное время на которое можно упустить основное нолановское веселье.

«Довод» своего рода эскалатор: на одной стороне сначала медленно, а потом все быстрее события двигаются в одном направлении, на другой — в обратном. Где всю дорогу прилизанный и манерный Роберт Паттинсон (лучшая, кажется, его роль после «Маяка») вместе с Вашингтоном прыгают из стороны в сторону, изменяя направление событий относительно себя и все-таки путешествуя во времени. Спасая при этом персонажа Элизабет Дебики; угоняя, а потом взрывая гигантский самолет; и участвуя в квантовой войне. Безусловно, местами «Довод» нелеп, где-то излишне сумбурен, порой настолько, что может оставить странное ощущение неоправданных (заведомо завышенных) ожиданий, которое отлично описывается цитатой из Кормака Маккарти — «Нет в таверне той радости, что чувствуешь по дороге туда». Впрочем, несмотря на это, у Нолана в очередной раз получилось закрыть все дыры своего интеллектуального блокбастера невероятной динамикой, бешеным темпом и напряжением, которое в отдельные моменты буквально начинает сочиться через экран. К достижению нужного эффекта и градуса, разумеется, причастен талантливейший композитор Людвиг Йоранссон («Мандалорец», «Веном») — в отдельных сценах начинается настоящий техно-рейв.

Как сказал когда-то в великом «Тёмном рыцаре» герой Майкла Кейна (персональный актер-талисман Кристофера Нолана), есть типы, которые действуют вне всякой логики. Их не подкупить, не запугать, не договориться и не прийти к компромиссу. Эти люди мечтают видеть мир в огне. Огонь, разумеется, есть и большой, только на этот раз огромный яркий и зрелищный нолановский взрыв будет инвертирован. Не более того.