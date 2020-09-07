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Поставка вакцины от коронавируса в регионы начнется на следующей неделе

Первые поставки вакцины от коронавируса в регионы начнутся на следующей неделе. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, пишет ТАСС.

В ближайшие дни начнут прививать первых добровольцев, которые принимают участие в третьем пострегистрационном этапе исследования препарата «Спутник V».

«На этой неделе начинается вакцинация тех добровольцев, которые пройдут клинические исследования третьей фазы. Параллельно на следующей неделе начнутся первые поставки в регионы вакцины, небольшие, пока для того, чтобы соблюсти все интересы», - заявил Мурашко.

Ранее глава Минздрава пояснял, что на этом этапе подразумевается вакцинация населения из групп риска, в частности учителей и медиков, которую будут проводить параллельно с пострегистрационными клиническими исследованиями.

В Псковскую область вакцина от коронавируса поступит в ноябре.

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