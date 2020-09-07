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Общество

В России могут в 10 раз увеличить штрафы для коммунальщиков

Этой осенью в Госдуму планируют внести поправки к Кодексу РФ об административных правонарушениях. Предполагается, что штраф для должностных лиц ресурсоснабжающих организаций за некачественное предоставление услуг ЖКХ увеличится в 10 раз. Наказать недобросовестных коммунальщиков смогут за недостаточное обеспечение населения теплом в зимний период, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Известия».

На данный момент штрафы составляют от 500 до 1000 рублей, и есть высокая вероятность, что их размер увеличится в 10 раз. Исходя из разработанных поправок, за нарушение нормативов услуг ЖКХ в первый раз оштрафуют на сумму от 5 до 10 тысяч рублей. При повторном нарушении — на сумму от 15 до 30 тысяч рублей.

Минстрой поддерживает этот законопроект, однако предлагает доработать его вследствие уже установленных наказаний для юридических лиц и допускает их исключение из числа наказуемых. Создатели законопроекта предлагали взимать при первом нарушении от 30 до 50 тысяч рублей, при повторном — от 50 до 200 тысяч рублей.

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