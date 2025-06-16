Как прошёл хоровой фестиваль имени Гривского в Пскове, рассказала Татьяна Мартынова

21:40, 16 июня 2025, ПАИ

В этом году Всероссийский хоровой фестиваль имени М. Ф. Гривского в Пскове посетили порядка десяти тысяч человек. Своими впечатлениями о прошедшем масштабном событии поделилась заместитель генерального директора Театрально-концертной дирекции, директор Центра проектной деятельности Татьяна Мартынова в программе «Место встречи» на радио «7 НЕБО».

Гостья эфира отметила, что организаторы мероприятия провели большую подготовительную работу совместно с коллегами из Росконцерта. «Они смогли привезти к нам в город достаточно отдалённые коллективы, такие как Камчатская хоровая капелла имени Евгения Морозова, Амурский камерный хор «Возрождение». Не самая простая логистика, нужно отметить», – сказала Татьяна Мартынова.

Она также отметила, что частью масштабного мероприятия стали сотни музыкантов из Пскова, Москвы, Благовещенска, Белгорода, Цхинвала (Республика Южная Осетия), Санкт-Петербурга, Петропавловска-Камчатского. Первый день отличался академичностью и классичностью, отметила Татьяна Мартынова.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Псковской области, регионального комитета по культуре, Театрально-концертной дирекции Псковской области.