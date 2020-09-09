Опросник ПАИ: «Видно, что строят. Молодцы!» – псковичи о ремонте дорог

Ремонт дорог на улицах Пскова затянулся на многие месяцы. Улицу Яна Фабрициуса, например, начали ремонтировать еще в 2019 году, а сдать объект планируют только в ноябре 2020. Псковское агентство информации следит за ходом работ и надеется, что рабочие успеют в срок. Максимум задержат на недельку.

Кроме того, ремонтные работы имеют масштабный характер. За семь месяцев этого года в Псковской области по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировали и ввели в эксплуатацию более 20 объектов.

Журналисты Псковского агентства информации спросили у псковичей, довольны ли они ремонтом дорог в Пскове. Стал ли город привлекательнее?

Мнения разделились. Опасения и неудовольствие вызывают качество дороги и долгий срок ремонтных работ. Однако плюсы тоже есть. Главные – это улучшение внешнего вида улиц и отсутствие ям.

«Я думаю, что будет очень много недоделок. Мы уже видим. И надо было соблюдать очередность, а то одна, другая. Ну а так ничего! Для нашего Пскова это масштабный ремонт. Город стал повеселей, так что немного потерпим, мы же к хорошему стремимся», - заметила Марина Николаевна, которая, кстати говоря, работает контролером и на ремонт дорог смотрит каждый день из окон автобуса. Она также рассказала, что были и проблемы с маршрутами автобусов, и жалобы от пассажиров, но оптимизма женщине не занимать, поэтому она уверена, что совсем скоро мы «войдем в свой обычный ритм работы».

Труднее всех приходится водителям. Они довольны, но «не на 100%». Сложность в построении маршрутов и пробки делают поездку не самой приятной. Кроме того, они жалуются на затяжной ремонт и неудобства, связанные с поиском объездных путей: «Долгострой этот когда уже закончится? Днем обстановка на дорогах в городе напряженная: приходится искать объездные пути».

Пешеходы мало интересуются дорогами и никаких проблем не видят. Главное, что город преображается в лучшую сторону: «Видно, что строят. Молодцы!».