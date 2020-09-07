4812 человек заразились коронавирусом в Псковской области

20:23, 07 сентября 2020, ПАИ

В Псковской области за время пандемии зарегистрировано 4812 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за сутки в регионе заразился ковидом 21 человек. Такие данные, по состоянию на 7 сентября, приводит официальный Telegram-канал Псковской области.

Больше всего пациентов с коронавирусом выявлено в Пскове – 1150, Великих Луках – 916, Псковском районе – 418, а также в Островском (348) и Великолукском (195) районах.

За время эпидемии в Псковской области провели 86131 исследование. Выздоровели 3527 человек, скончались – 65. При этом за прошедшие сутки в регионе не выписали ни одного пациента с COVID-19.

Уровень заболеваемости в Псковской области, по данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, превышает общероссийский.