В девяти муниципалитетах Псковской области продолжает расти статистика коронавируса
За последние сутки в Псковской области зарегистрировали 20 новых случаев заражения COVID-19 в девяти муниципалитетах. Такие данные приводит губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram.
Самый большой прирост заболевших наблюдается в Великих Луках (+9) и Пскове (+4), в Бежаницком, Куньинском, Локнянском, Невельском, Островском, Псковском и Порховском районах зарегистрировали по одному случаю заражения коронавирусом.
Общее число заболевших в Псковской области достигло 4832, побороли коронавирусную инфекцию 3527 человек. Скончалось 65 пациентов.