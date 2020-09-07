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Общество

В девяти муниципалитетах Псковской области продолжает расти статистика коронавируса

Фото: ПАИ.

За последние сутки в Псковской области зарегистрировали 20 новых случаев заражения COVID-19 в девяти муниципалитетах. Такие данные приводит губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram.

Самый большой прирост заболевших наблюдается в Великих Луках (+9) и Пскове (+4), в Бежаницком, Куньинском, Локнянском, Невельском, Островском, Псковском и Порховском районах зарегистрировали по одному случаю заражения коронавирусом.

Общее число заболевших в Псковской области достигло 4832, побороли коронавирусную инфекцию 3527 человек. Скончалось 65 пациентов.

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В девяти муниципалитетах Псковской области продолжает расти статистика коронавируса Ещё 20 человек заразились коронавирусом в Псковской области 815 человек умерли от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах 4812 человек заразились коронавирусом в Псковской области Более 210 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса Поставка вакцины от коронавируса в регионы начнется на следующей неделе Уровень заболеваемости коронавирусом в Псковской области превышает общероссийский 916 человек заразились коронавирусом в Великих Луках Ещё семь человек заболели коронавирусом в Пскове Более 5 тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки
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