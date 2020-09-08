Воинское захоронение в Кунье разгромили дети 11 и 13 лет

09:35, 08 сентября 2020, ПАИ

Сотрудники полиции поселка Кунья установили злоумышленников, которые устроили погром на братском воинском захоронении в ночь с 5 на 6 сентября. Ими оказались мальчик 11 лет и девочка 13 лет, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

С заявлением о повреждении имущества в полицию обращалась глава администрации Наталья Перевощикова. Она пояснила, что неизвестные повредили девять мемориальных памятников в сквере на улице Пионерской, три из которых не подлежат восстановлению, так как надгробия треснули и разбились.

Дети признались в содеянном. Проводится проверка. Сейчас стражи порядка проводят разъяснительную работу с родителями школьников. Они согласились добровольно возместить причиненный ущерб и оплатить реставрацию трех поврежденных мемориальных плит. Остальные плиты вернули на место сотрудники администрации Куньи.