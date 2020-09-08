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Общество

В Стругокрасненском районе несколько часов искали потерявшегося в лесу

Фото Дарьи Хватковой.

7 сентября в Стругокрасненском районе спасатели несколько часов искали потерявшегося в лесу, однако ему удалось выбраться из леса самостоятельно, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Заявка на оказание помощи по проведению поисков потерявшегося поступила в 13:05. Через 1 час 45 минут спасатели прибыли на место и начали искать потерявшегося, однако он через несколько часов смог выбраться из леса самостоятельно.

В выходные в Псковской области спасатели нашли троих человек, которые ранее потерялись в лесах.

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