В Стругокрасненском районе несколько часов искали потерявшегося в лесу

10:38, 08 сентября 2020, ПАИ

7 сентября в Стругокрасненском районе спасатели несколько часов искали потерявшегося в лесу, однако ему удалось выбраться из леса самостоятельно, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Заявка на оказание помощи по проведению поисков потерявшегося поступила в 13:05. Через 1 час 45 минут спасатели прибыли на место и начали искать потерявшегося, однако он через несколько часов смог выбраться из леса самостоятельно.

В выходные в Псковской области спасатели нашли троих человек, которые ранее потерялись в лесах.