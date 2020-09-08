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Общество

Братчиков – подрядчикам: Если вы не успеете сделать вовремя, будут проблемы

Фото Дарьи Хватковой.

Псковские власти не довольны работой подрядчика, ремонтирующего дворовые проезды от улицы Рокоссовского до дома №6 на улице Байкова, передает корреспондент Псковского агентства информации 8 сентября с рабочего выезда главы администрации Пскова Александра Братчикова и главы города Елены Полонской.

Александр Братчиков указал подрядчику на просроченную сдачу объекта. «Мы уходим в такой период, когда будут дожди, и если вы не успеете все сделать вовремя, то будут проблемы», - пригрозил он.

Руководитель подрядной организации «УДС Псков» заверил, что ремонт доделают оперативно, на следующей неделе.

Александр Братчиков пообещал снова посетить все проблемные объекты, чтобы оценить результат, обещанный подрядчиками. Ранее сити-менеджер выразил недовольство качеством и темпом работ на улицах Максима Горького, Вокзальной и Фабрициуса.

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