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Общество

Бассейн «Электрон» открылся в Пскове

Фото из группы «Универсальный спортивный комплекс «Электрон» в социальной сети «ВКонтакте».

В Пскове открылся бассейн «Электрон», теперь он работает ежедневно, сообщили Псковскому агентству информации в комплексе.

В настоящий момент работают бассейн, русская баня, зал бокса, студия фитнеса, а также ведётся набор на групповые и индивидуальные занятия по плаванию, боксу, КУДО и различным фитнес-направлениям.

Бассейн «Электрон» работает ежедневно, по будням – с 7:00 до 23:00, в субботу и воскресенье – с 8:00 до 22:00.

О том, как в условиях коронавируса работает спортивная школа «Барс» в Пскове, читайте здесь>>>.

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