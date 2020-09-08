#Опросник ПАИ: топить или не топить, вот в чем вопрос

14:16, 08 сентября 2020, ПАИ

Отопительный сезон в Псковской области начнётся в срок, рассказал председатель комитета по делам строительства и ЖКХ Сергей Грахов в эфире ПАИ-live. В связи с этим журналисты Псковского агентства информации узнали у жителей Пскова и Псковской области когда придет этот срок и не пора ли уже включить отопление.

Собеседники ПАИ сошлись во мнении, что пока включать отопление рано: «Дома сыро и неуютно, но впереди бабье лето, поэтому, если включат, людям будет жарко». Да и платить меньше, считают многие: «Чем теплее, тем меньше топим, тем меньше платим».

Больше повезло владельцам частных домов. Они сами решают, когда пришло время начать отопительный сезон: «Когда в квартире не очень уютно, тогда мы и протапливаем. Здесь главное ощущение: день хорошо, а к вечеру чувствуется прохлада».

А вот в многоквартирных домах есть несколько проблемных вопросов.

Во-первых, там «чаще всего перетапливают: нижние этажи жарятся, а верхние замерзают». Важными факторами тут являются новизна дома и котельная, которая обслуживает этот дом. Нам повезло и удалось взять комментарий у бывшей работницы котельной: «Не могут теплосети подавать низкую комфортную температуру согласно температуре наружного воздуха. Сразу пускают на полную мощность, и в квартирах, конечно, жарко». В связи с этим Сергей Грахов порекомендовал горожанам «ставить умные теплоузлы, которые автоматически могут регулировать температуру батарей». Кроме того, в этом году в Псковской области впервые при вхождении в отопительный сезон используют режим протапливания. О том, что это такое и как он поможет справиться с «перетапливанием», можно посмотреть в эфире ПАИ-live.

Во-вторых, «топят плохо, а денег дерут много». Псковичи жалуются, что после установки счетчиков платить стали гораздо больше, а топят не всегда хорошо.

Напомним, что сезон отопления начинается в конце сентября - начале октября. Основным показателем служит погода: необходимо, чтобы среднесуточная уличная температура пять суток продержалась до + 8 градусов. Первыми тепло получат сады, школы и медицинские учреждения, затем многоквартирные дома.