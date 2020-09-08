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Общество

Псковский велопарад перенесли на 2021 год

Фото: Дарья Хваткова.

Ежегодный псковский велопарад, который должен был состояться в сентябре, перенесли на 2021 год из-за запрета на проведение массовых мероприятий в Псковской области. Об этом сообщили организаторы в группе мероприятия «ВКонтакте».

Велопарад в Пскове пройдет весной 2021 года.

В этом году велосипедисты региона могут поучаствовать в акции «На работу на велосипеде», она состоится 22 сентября.

«Надеемся увидеть всех на велопараде в следующем году и на акции «На работу на велосипеде» - в этом», - отметили организаторы.

В прошлом году велопарад собрал более 1000 человек. Люди разных возрастов проехались по центральным улицам города. Многие участники украсили свои велосипеды и надели забавные костюмы.

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