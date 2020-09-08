«Точки роста» в псковских школах откроются 25 сентября

17:05, 08 сентября 2020, ПАИ

25 сентября, в единый день открытия федеральной сети современных образовательных центров, в школах Псковской области заработают «Точки роста». Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов.

В рамках основной образовательной программы «Точки роста» уже используются учителями школ. Кроме того, с началом учебного года стартовал набор детей на кружки дополнительного образования, которые начнут работать с 25 сентября.

«25 сентября, в единый день открытия «Точек роста», они в полном объеме начнут работать как центры образования по всей стране, - пояснил Александр Седунов. - Хотя сегодня уже в повседневной деятельности, в урочной работе эти «Точки роста» используются».

Сорок «Точек роста» Псковской области в этом году оснастят квадрокоптерами, конструкторами робототехники, шлемами виртуальной реальности, симуляторами оказания первой медицинской помощи, 3D-принтерами и необходимым программным обеспечением.

Сегодня, 8 сентября, Александр Седунов вместе с первым вице-губернатором региона Верой Емельяновой посетил школы в Себеже и Идрице и проконтролировал готовность «Точек роста» к работе.