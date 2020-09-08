Итоги рейда: Великолучане ходят без масок в магазинах

17:08, 08 сентября 2020, ПАИ

В Великих Луках подавляющее большинство посетителей магазинов ходят без защитных масок на лице, а как только в торговых точках появляются проверяющие, граждане сразу их надевают. Такие выводы озвучили сотрудники городской администрации и представители полиции, которые провели очередной рейд, сообщили Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

Рейд проходил в рамках поручения губернатора Михаила Ведерникова о проведении ежедневных рейдов по проверке соблюдения противовирусных требований в общественном транспорте и торговых точках.

Руководитель комитета потребительского рынка и размещения заказов для муниципальных нужд администрации Великих Лук Станислав Назаренко рассказал, что главной задачей в рамках рейда была проверка исполнения гражданами требований противокоронавирусного указа, в том числе ношения защитных масок в магазинах и на транспорте.

«Маска защищает не только вас, но окружающих людей, в том случае, если вы сами являетесь распространителем инфекции, порой даже не догадываясь об этом», – подчеркнул Станислав Назаренко.

Он отметил, что в настоящий момент в противокоронавирусном указе губернатора чётко прописаны все требования к персоналу магазинов. В частности, он напомнил, что в помещениях должно быть дезинфицирующее средство, журнал с замерами температуры у персонала, а посетители обязаны соблюдать социальную дистанцию в полтура-два метра и носить защитные маски.

«В настоящее время мы постоянно наблюдаем, что подавляющее большинство посетителей торговых точек ходят без масок, но как только в магазине появляются представители проверочных мероприятий, великолучане сразу же их достают. Важно отметить – маски есть у всех, но граждане сознательно игнорируют требование к их ношению», – отметил Станислав Назаренко.

Он также добавил, что и сотрудники магазинов не в полном объёме исполняют свои обязанности. Маски у продавцов присутствуют, но правила их использования нарушаются, уточнил Станислав Назаренко.

По его словам, во время начала введения ограничительных мероприятий практически все жители Великих Лук заходили в магазины и общественный транспорт с масками на лице, однако теперь великолучане начали игнорировать требования указа. «Но ведь опасность заражения не миновала», – подчеркнул Станислав Назаренко.