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Общество

Уровень заболеваемости коронавирусом в Псковской области не снижается вторую неделю

Эпидемическая ситуация в Псковской области остаётся стабильной, но уровень заболеваемости не снижается уже вторую неделю, сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе видеообращения к жителям региона, опубликованном в Instagram.

Губернатор почеркнул, что областные власти внимательно следят за развитием ситуации в новых очагах: в Псково-Печерском монастыре, санатории Гороховое озеро, Пустошкинском филиале Новосокольнической межрайонной больницы.

«Учитывая ряд послаблений, которые были сделаны для сохранения экономики, с прошлой недели начались профилактические рейды с целью проверки исполнения требований Роспотребнадзора», – отметил Михаил Ведерников. Он уточнил, что в настоящий момент уже проверены десятки заведений общественного питания, кальянные, бары, транспорт.

«Стоит отметить, что в подавляющем большинстве все правила соблюдаются. Отдельные нарушения, конечно, есть, к ним относятся действующие танцполы, отсутствие лицензии, – рассказал губернатор. – В рабочем порядке эти нарушения устраняются».

Глава региона также заметил, что большинство пассажиров автобусов либо находятся в маске, либо имеют её при себе и при напоминании сразу её надевают.

«Я всё-таки хочу напомнить, что маска – это не оберег. Это средство индивидуальной защиты, и прошу, напоминайте окружающим, что носить её надо не в кармане, а на лице», – обратился Михаил Ведерников к псковичам.

Он также поблагодарил всех, кто ответственно относится к своему здоровью и здоровью окружающих.

«Мы проверки эти продолжаем. Они будут систематическими. Поэтому прошу жителей Псковской области, гостей региона, собственников и руководителей учреждений и организаций чётко соблюдать все правила. Если мы хотим жить в условиях, максимально приближенных к нормальным, нам нужно всем вместе поддерживать соответствующий уровень дисциплины», – заключил Михаил Ведерников.

По последним данным, в Псковской области зарегистрировано 4 384 случая заражения коронавирусом, 3 131 человек выздоровел, 61 – умер.

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