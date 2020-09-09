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Общество

В Турции повсеместно ввели масочный режим

Ношение масок стало обязательным во всех провинциях Турции, нарушителям грозит административная ответственность за несоблюдение масочного режима в общественных местах в условиях распространения коронавируса, сообщает «Интерфакс».

«Консультативный совет Минздрава Турции и президент страны Реджеп Тайип Эрдоган направили в 81 провинцию республики циркуляры, согласно которым граждане и гости страны обязаны носить маски в общественных местах. Снимать их можно только дома. Соответствующее решение было принято вчера на заседании кабмина в связи с несоблюдением в стране мер социального дистанцирования и роста случаев заражения коронавирусом», - пишет издание.

Граждане обязаны носить маски на улицах, в парках, садах, местах для пикников, на пляжах, в общественном транспорте и на рабочих местах. Власти также запретили ехать стоя в общественном транспорте в целях соблюдения социальной дистанции между пассажирами.

В ресторанах и кафе запрещено проведение музыкальных концертов и караоке после полуночи. За соблюдением санитарных мер безопасности на пляжах, рынках и в местах общепита будут следить правоохранительные органы и органы местного самоуправления.

Губернаторы провинций займутся взысканием административных штрафов с физических и юридических лиц, которые не соблюдают меры, принятые в рамках борьбы с коронавирусом.

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