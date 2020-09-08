Ещё девять человек заразились коронавирусом в Великих Луках

23:56, 08 сентября 2020, ПАИ

В Великих Луках коронавирусной инфекцией заразилось 934 человека. За минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в городе увеличилось на девять человек, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Великие Луки занимают второе место, на первом – Псков (1 567 случаев), на третьем – Псковский район (422 случая).

Всего в Псковской области выявлено 4 859 случаев заражения коронавирусом, 3 568 человек выздоровело, 65 – умерло.