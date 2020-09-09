5 218 жителей России заболели коронавирусом за сутки
За последние сутки в России выявлено 5 218 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
8 сентября в стране зафиксировано 142 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 6 409 человек.
Всего по состоянию на утро 9 сентября в России выявлено 1 041 007 случаев заболевания коронавирусом, 856 458 человек выздоровело, 18 135 – умерло. В Псковской области зарегистрировано 4 859 случаев заражения коронавирусом, 3 568 человек выздоровело, 65 – умерло.