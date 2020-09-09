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Общество

Нестерук напомнил об обязательности исполнения санитарных норм в школах

Фото: ПАИ.

Школы Псковской области обязаны соблюдать санитарные правила, направленные на профилактику коронавируса. Об этом напомнил главный санитарный врач региона Александр Нестерук на пресс-конференции 9 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Документ относительно соблюдения санитарных правил в школах обязателен к исполнению. Варианта не исполнять эти требования нет», - подчеркнул руководитель регионального управления Роспотребнадзора.

Александр Нестерук рассказал, что школам рекомендуется использовать для пропуска учеников дополнительные входы и выходы с фильтрами в виде термометрии, чтобы ограничить скопление детей перед дверьми школы. Также в образовательных учреждениях стали разделять детей по времени начала занятий, перемены организованы также в разное время, чтобы дети не сталкивались в коридорах. На питание в этом году предусмотрена большая перемена в 20 минут.

Все школы должны быть обеспечены рециркуляторами для обеззараживания воздуха. На входе в школу, на выходе из туалета, при входе в столовую у ребенка должна быть возможность обработать руки дезрастворами.

Кроме того, есть требования по проветриванию классов и рекреаций.

Материалы «школьного» ПАИ-live c первым заместителем губернатора Псковской области Верой Емельяновой читайте здесь.

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