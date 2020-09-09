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Общество

Ремонт водонапорной башни завершился в Бежаницком районе

В  деревне Цевло Бежаницкого района завершены работы по капитальному ремонту водонапорной башни. Об этом Псковскому агентству информации сообщил глава Бежаницкого района Сергей Михеев. 

«Мне доложили, что работы завершены и вода в башне уже есть, осталось только принять объект», – заверил глава района.

С 17 июля по 31 августа происходила замена старой водонапорной башни на новую, стоимость ремонта составила 776 тысяч рублей. Вода из новой башни будет поступать в многоквартирные и частные дома всех жителей деревни Цевло, население которой более 500 человек.

Ранее в ПАИ-live глава Бежаницкого района отмечал, что в сентябре 2019 года в Бежаницах была отремонтирована водонапорная башня, на которую было выделено 1150 тысяч рублей.

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