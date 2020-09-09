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Общество

Александр Седунов уточнил данные о заболевшем коронавирусом сотруднике школы

Фото: ПАИ.

Сотрудник школы в Великих Луках, заболевший коронавирусом, не контактировал с детьми и не вел уроки. Об этом на пресс-конференции 9 сентября сообщил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Сотрудник был в школе 2 сентября. Он не вел уроки и не контактировал с детьми. Затем его в школе не было», - пояснил Александр Седунов.

Председатель профильного комитета заверил, что среди других работников школы и учеников случаев заражения COVID-19 не выявлено.

Ранее Александр Нестерук заявил, что школьников, которые заболели коронавирусом после начала учебного года, в Псковской области пока нет.

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Коронавирус в школах неизбежен – Нестерук Александр Седунов уточнил данные о заболевшем коронавирусом сотруднике школы Нестерук: Формируются партии вакцин от коронавируса для регионов Александр Нестерук: Жить с коронавирусом нам предстоит ближайшие годы Нестерук напомнил об обязательности исполнения санитарных норм в школах 5 218 жителей России заболели коронавирусом за сутки Более 27,7 млн человек в мире заразились коронавирусом 1 567 человек заболели коронавирусом в Пскове Ещё девять человек заразились коронавирусом в Великих Луках Более 205 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса
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