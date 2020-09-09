Александр Седунов уточнил данные о заболевшем коронавирусом сотруднике школы
Сотрудник школы в Великих Луках, заболевший коронавирусом, не контактировал с детьми и не вел уроки. Об этом на пресс-конференции 9 сентября сообщил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов, передает корреспондент Псковского агентства информации.
«Сотрудник был в школе 2 сентября. Он не вел уроки и не контактировал с детьми. Затем его в школе не было», - пояснил Александр Седунов.
Председатель профильного комитета заверил, что среди других работников школы и учеников случаев заражения COVID-19 не выявлено.
Ранее Александр Нестерук заявил, что школьников, которые заболели коронавирусом после начала учебного года, в Псковской области пока нет.