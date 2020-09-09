Александр Седунов уточнил данные о заболевшем коронавирусом сотруднике школы

11:44, 09 сентября 2020, ПАИ

Сотрудник школы в Великих Луках, заболевший коронавирусом, не контактировал с детьми и не вел уроки. Об этом на пресс-конференции 9 сентября сообщил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Сотрудник был в школе 2 сентября. Он не вел уроки и не контактировал с детьми. Затем его в школе не было», - пояснил Александр Седунов.

Председатель профильного комитета заверил, что среди других работников школы и учеников случаев заражения COVID-19 не выявлено.

Ранее Александр Нестерук заявил, что школьников, которые заболели коронавирусом после начала учебного года, в Псковской области пока нет.