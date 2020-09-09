Коронавирус в школах неизбежен – Нестерук
Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук считает, что избежать заболевания коронавирусом среди школьников и учителей не получится. Об этом он заявил на пресс-конференции 9 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.
«Болеть будут и учителя, и дети. Это естественно, если у нас в регионе регистрируется по 200 случаев в неделю», - сказал глава управления Роспотребнадзора по Псковской области.
При этом закрывать всю школу на карантин из-за одного случая инфицирования не будут. «Но практика покажет», - добавил спикер.
Александр Нестерук напомнил, что дети и подростки переносят заболевание хорошо.
Кроме того, Александр Седунов уточнил журналистам данные о заболевшем коронавирусом сотруднике школы в Великих Луках.