Коронавирус в школах неизбежен – Нестерук

11:54, 09 сентября 2020, ПАИ

Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук считает, что избежать заболевания коронавирусом среди школьников и учителей не получится. Об этом он заявил на пресс-конференции 9 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Болеть будут и учителя, и дети. Это естественно, если у нас в регионе регистрируется по 200 случаев в неделю», - сказал глава управления Роспотребнадзора по Псковской области.

При этом закрывать всю школу на карантин из-за одного случая инфицирования не будут. «Но практика покажет», - добавил спикер.

Александр Нестерук напомнил, что дети и подростки переносят заболевание хорошо.

Кроме того, Александр Седунов уточнил журналистам данные о заболевшем коронавирусом сотруднике школы в Великих Луках.