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Общество

Театральное сообщество собирает средства на поддержку Ильи Ротенберга

Фото: luki-drama.ru.

Коллеги екатеринбургского режиссера Ильи Ротенберга, попавшего в больницу в Великих Луках, собирают средства на его дальнейшее лечение. Соответствующий пост опубликовала в Facebook драматург Ярослава Пулинович.

«Позвонила мама Ильи Ротенберга. С Ильей опять беда. Он поехал на постановку в Великие Луки, и там ему стало плохо. Он был госпитализирован в местную больницу», - сообщила Ярослава Пулинович.

По ее словам, мама режиссера намерена ехать в Великие Луки к сыну. «Но на это нужны деньги: дорога, расходы на жизнь в чужом городе, деньги на лекарства и прочее. Поскольку мама Ильи пенсионерка, таких денег у нее просто нет», - говорится  в сообщении.

73 человека поделились просьбой о помощи режиссеру в социальной сети.

В великолукском театре Псковскому агентству информации подтвердили, что Илья Ротенберг уже неделю находится  в больнице, однако сейчас его состояние удовлетворительное и он идет на поправку. По словам руководителя учреждения, коллеги навещают режиссера и оказывают ему необходимую помощь, а также готовы сопровождать его в Москву.

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