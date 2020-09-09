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Общество

Седунов указал на причину проведения физкультуры на улице

Александр Седунова. Фото ПАИ

Председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов объяснил причину проведения школьных уроков физкультуры на улице, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Сейчас уроки физкультуры проводятся на улице. Это все делается для соблюдения мер безопасности в условиях пандемии. В зале должен находиться только один класс», – пояснил Александр Седунов на пресс-конференции 9 сентября. Так руководитель ведомства прокомментировал вопрос о том, почему школьники занимаются физкультурой на улице даже в ненастную погоду. «В дождь, конечно, занятий на улице быть не должно», - сказал он.

Ранее Седунов заявил, что в школах Псковской области безопасность для здоровья детей обеспечена в полной мере.

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