0
16:09
Андрей Пронин рассказал о самых кассовых спектаклях Пушкинского театрального фестиваля
15:48
Прошлое и настоящее Гдова соединил на фотографиях Алексей Матвеев
15:21
Людмила Нарусова навестила родовое имение в Псковской области
15:09
Крем-чиз с манго отведала мама Ксении Собчак в псковской кофейне
15:07
Михаил Ведерников: Великолукский район — динамично развивающийся муниципалитет с богатой историей
14:49
Константин Абабков: Нашу семью связал ансамбль «Сказ»
14:14
49-я сессия Псковского облсобрания пройдёт 15 сентября
Еще новости
Общество

Маршруты городских автобусов изменятся в Пскове

В связи с проведением дорожных работ на три дня, с 8:00 11 сентября до 6:00 14 сентября, закрывается для движения участок улицы Труда от улицы Школьной до улицы Леона Поземского. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

На этот период автобусы городских маршрутов № 11, 22, 30 и пригородных маршрутов, проходящих по улице Труда, при движении от остановки «Школа № 12» к центру города будут следовать до перекрестка с улицей Школьной, далее до улицы Олега Кошевого, затем налево по улице Леона Поземского к площади Ленина по маршруту. В обратном направлении объезд будет осуществляться по аналогичному маршруту. Посадка и высадка пассажиров будет происходить на улице Школьной у дома № 19.

С 10:00 11 сентября до 13:00 12 сентября в Пскове в связи с проведением работ на инженерных сетях на перекрестке улиц Советской и Гражданской будет перекрыто движение автотранспорта по улице Советской от площади Победы до улицы Металлистов. Автобусы городских маршрутов № 2, 6, 16, 19, проходящих по улице Советской, при движении от моста имени 50-летия Октября к вокзалу будут следовать по улице 128-й Стрелковой дивизии до улицы Вокзальной, далее налево по маршруту. В обратном направлении объезд будет осуществляться по аналогичному маршруту. Остановки «Площадь Победы» и «Школа № 11» исключаются.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Андрей Пронин рассказал о самых кассовых спектаклях Пушкинского театрального фестиваля
09 сентября 2020
Андрей Пронин рассказал о самых кассовых спектаклях Пушкинского театрального фестиваля
Прошлое и настоящее Гдова соединил на фотографиях Алексей Матвеев
09 сентября 2020
Прошлое и настоящее Гдова соединил на фотографиях Алексей Матвеев
Людмила Нарусова навестила родовое имение в Псковской области
09 сентября 2020
Людмила Нарусова навестила родовое имение в Псковской области
Крем-чиз с манго отведала мама Ксении Собчак в псковской кофейне
09 сентября 2020
Крем-чиз с манго отведала мама Ксении Собчак в псковской кофейне
Михаил Ведерников: Великолукский район — динамично развивающийся муниципалитет с богатой историей
09 сентября 2020
Михаил Ведерников: Великолукский район — динамично развивающийся муниципалитет с богатой историей
Константин Абабков: Нашу семью связал ансамбль «Сказ»
09 сентября 2020
Константин Абабков: Нашу семью связал ансамбль «Сказ»
49-я сессия Псковского облсобрания пройдёт 15 сентября
09 сентября 2020
49-я сессия Псковского облсобрания пройдёт 15 сентября
Маршруты городских автобусов изменятся в Пскове
09 сентября 2020
Маршруты городских автобусов изменятся в Пскове

Идет загрузка...