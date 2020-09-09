Маршруты городских автобусов изменятся в Пскове

13:25, 09 сентября 2020, ПАИ

В связи с проведением дорожных работ на три дня, с 8:00 11 сентября до 6:00 14 сентября, закрывается для движения участок улицы Труда от улицы Школьной до улицы Леона Поземского. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

На этот период автобусы городских маршрутов № 11, 22, 30 и пригородных маршрутов, проходящих по улице Труда, при движении от остановки «Школа № 12» к центру города будут следовать до перекрестка с улицей Школьной, далее до улицы Олега Кошевого, затем налево по улице Леона Поземского к площади Ленина по маршруту. В обратном направлении объезд будет осуществляться по аналогичному маршруту. Посадка и высадка пассажиров будет происходить на улице Школьной у дома № 19.

С 10:00 11 сентября до 13:00 12 сентября в Пскове в связи с проведением работ на инженерных сетях на перекрестке улиц Советской и Гражданской будет перекрыто движение автотранспорта по улице Советской от площади Победы до улицы Металлистов. Автобусы городских маршрутов № 2, 6, 16, 19, проходящих по улице Советской, при движении от моста имени 50-летия Октября к вокзалу будут следовать по улице 128-й Стрелковой дивизии до улицы Вокзальной, далее налево по маршруту. В обратном направлении объезд будет осуществляться по аналогичному маршруту. Остановки «Площадь Победы» и «Школа № 11» исключаются.