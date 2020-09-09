Константин Абабков: Нашу семью связал ансамбль «Сказ»

14:49, 09 сентября 2020, ПАИ

«Мы профессионалы каждый своего дела. Это очень важно. «Сказ» нас связал. Это одна наша большая семья, где мы все дружим», - заявил художественный руководитель ансамбля «Сказ» имени В. Г. Румянцева, обладатель почетного звания «Душа земли Псковской», виртуоз-балалаечник Константин Абабков в интервью газете «Аргументы и факты. Псков».

Как рассказал Константин Абабков, для него важно, чтобы, когда люди приходят на репетицию, они забывали о своих проблемах и могли насладиться исполнением музыки. Он рассказал, что ансамбль играет на «красивых инструментах» и живую музыку, а люди с репетиции уходят «совсем с другим настроением».

«Дома у нас своя семья. А «Сказ» — это большая семья. Нас часто спрашивали: «Вы куда-нибудь ездите семьей?» (а мы тогда каждый год ездили на фестиваль со «Сказом»), и мы отвечали: «Да, мы втроем. И еще 25 человек», - сказал Абабков.

Ранее сообщалось, что семья Абабковых стала победителем всероссийского конкурса «Семья года», который проводится Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Министерством труда и социальный защиты Российской Федерации с целью объединения социально ответственных семей России в поддержку семьи и родительства.

Полную версию интервью Константина Абабкова можно прочитать на сайте «Аргументы и факты. Псков».